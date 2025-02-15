نتائج مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم السبت
كتب - محمد عبد السلام:
شهدت مواجهات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز التي أقيمت اليوم السبت، إثارة وندية كبيرة خلال 6 مباريات.
وفاز فريق فولهام على نوتنجهام صاحب المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وضرب مانشستر سيتي نظيره نيوكاسل يونايتد برباعية دون رد.
نتائج مباريات الدوري الإنجليزي
ليستر سيتي ضد أرسنال - (0-2)
أستون فيلا ضد إبسويتش تاون - ( 1-1)
فولهام ضد نوتنجهام فورست - (2-1)
مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد - (4-0)
ساوثامبتون ضد بورنموث - (1-3)
وست هام ضد برينتفورد - (0-1)
كريستال بالاس ضد إيفرتون - (1-2)
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