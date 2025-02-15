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نتائج مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم السبت

10:03 م السبت 15 فبراير 2025

مانشستر سيتي

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كتب - محمد عبد السلام:

شهدت مواجهات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز التي أقيمت اليوم السبت، إثارة وندية كبيرة خلال 6 مباريات.

وفاز فريق فولهام على نوتنجهام صاحب المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وضرب مانشستر سيتي نظيره نيوكاسل يونايتد برباعية دون رد.

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي

ليستر سيتي ضد أرسنال - (0-2)

أستون فيلا ضد إبسويتش تاون - ( 1-1)

فولهام ضد نوتنجهام فورست - (2-1)

مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد - (4-0)

ساوثامبتون ضد بورنموث - (1-3)

وست هام ضد برينتفورد - (0-1)

كريستال بالاس ضد إيفرتون - (1-2)

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