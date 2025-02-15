كتب - محمد عبد السلام:

شهدت اليوم السبت 15 فبراير، العديد من المفاجآت في الجولة الجولة الرابعة والعشرين من منافسات الدوري الإسباني.

وحسم التعادل مباراة ريال مدريد وأوساسونا مما أتاح الفرصة لفريق أتليتيكو مدريد لصدارة جدول الترتيب، لكن تعادل أتلتيكو مع سيلتا فيجو وأعطى الهدية لبرشلونة.

ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادل ريال مدريد

1- ريال مدريد - 51 نقطة

2- أتلتيكو مدريد - 50 نقطة

3- برشلونة - 48 نقطة

4- أتلتيك بلباو - 44 نقطة

5- فياريال - 40 نقطة

6- رايو فاييكانو - 35 نقطة

7- أوساسونا - 32 نقطة

8- ريال سوسيداد - 31 نقطة

9- جيرونا - 31 نقطة

10- ريال مايوركا - 31 نقطة

11- خيتافي - 30 نقطة

12- سيلتا فيجو - 29 نقطة

13- ريال بيتيس - 29 نقطة

14- إشبيلية - 28 نقطة

15- ليجانيس - 24 نقطة

16- لاس بالماس - 23 نقطة

17- إسبانيول - 23 نقطة

18- ألافيس - 22 نقطة

19- فالنسيا - 22 نقطة

20- بلد الوليد - 15 نقطة

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