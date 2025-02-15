"مواجهة مصرية".. موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

كتب - يوسف محمد:

تمكن فريق مانشستر سيتي من تحقيق الفوز على حساب نظيره نيوكاسل يونايتد، بنتيجة أربعة أهداف دون مقابل، في مباراة شهدت تألق النجم المصري عمر مرموش لاعب فريق مان سيتي.

ونجح مرموش في تسجيل ثلاثة أهداف هاتريك، في مرمى فريق نيوكاسل، في اللقاء الذي انتهى لصالح السيتي بأربعة أهداف دون مقابل، في إطار منافسات الجولة الـ25 ببطولة الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول ومان سيتي

وتترقب جماهير الكرة المصرية، مواجهة مرتقبة بين الثنائي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول ومرموش لاعب السيتي، حينما يتواجه الفريقان معاً، يوم الأحد المقبل الموافق 23 فبراير، على ملعب "الاتحاد"، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.

ويحتل فريق مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، برصيد 57 نقطة جمعهم من 24 مباراة خاضهم بالمسابقة، فيما يأتي مان سيتي في المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 44 نقطة من 25 مباراة.

ويذكر أن مرموش، انتقل إلى فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من آينتراخت فرانكفورت الألماني.

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