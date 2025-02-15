نوتنجهام فورست يسقط أمام فولهام في الدوري الإنجليزي

كتب - محمد عبد السلام:

انتهت مباراة فولهام ونوتنجهام فورست التي أقيمت اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحقق فولهام الفوز على نظيره نوتنجهام فورست بثنائية مقابل هدف على ملعب كرافن كوتيج - انجلترا.

سجل هدفي فولهام كلا من ايميلي سميث روي في الدقيقة 15 ، وكالفين أوجيلومبا في الدقيقة 62.

وأحرز هدف نوتنجهام فورست الوحيد اللاعب كريس وود في الدقيقة 37 من زمن المباراة.

وبهذا الفوز رفع فولهام نقاطه إلى 39 نقطة ليحتل المركز الثامن بجدول الترتيب، بينما توقف رصيد نوتنجهام فورست عند 47 نقطة ليبقى في المركز الثالث.