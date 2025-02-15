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متفوقا على هالاند.. مرموش يدخل قائمة تاريخية مع مانشستر سيتي

08:22 م السبت 15 فبراير 2025
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كتب - محمد القرش:

دخل المهاجم المصري، عمر مرموش، قائمة تاريخية مع مانشستر سيتي بعد تسجيله هاتريك في مرمى نيوكاسل يونايتد.

وسجل مرموش أول هاتريك في تاريخه في المباراة التي أقيمت اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هاتريك المهاجم المصري خلال 13 دقيقة و54 ثانية، ليصبح رابع أسرع من سجل ثلاثة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز متفوقا على إيرلينج هالاند.

قائمة أسرع الثلاثيات في تاريخ مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي

1. سيرجيو أجويرو ضد نيوكاسل - 11 دقيقة و40 ثانية - عام 2015.

2. كارلوس تيفيز ضد ويجان - 12 دقيقة و24 ثانية - عام 2010

3. رحيم ستيرلينج ضد واتفورد - 13 دقيقة و12 ثانية - عام 2019

4. عمر مرموش ضد نيوكاسل - 13 دقيقة و54 ثانية - عام 2025

5. إيرلينج هالاند ضد ولفرهامبتون - 17 دقيقة - عام 2023

يُذكر أن هاتريك المهاجم المصري هو الثاني لمانشستر سيتي خلال موسم 2024/25 الجاري.

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