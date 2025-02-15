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بعد الهاتريك.. مرموش يوجه رسالة خاصة لمحمد أبو تريكة

08:07 م السبت 15 فبراير 2025
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    مرموش يتسلم كرة الهاتريك (1)
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    مرموش يتسلم كرة الهاتريك (2)
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كتب - يوسف محمد:

أعرب عمر مرموش لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عن سعادته الكبيرة، عقب تسجيله ثلاثة أهداف "هاتريك"، في مرمى نيوكاسل، في اللقاء الذي أقيم اليوم، ضمن منافسات الجولة ال 25 ببطولة الدوري الإنجليزي.

وقال مرموش في تصريحات عبر قناة "بي إن سبورتس": "الاحساس بتسجيل أول هاتريك في مسيرتي الكروية، إحساس ليس طبيعيا، أشكر زملائي والجهاز الفني، أشعر أنني بالفريق منذ وقت كبير".

وأضاف: "الهدف الأول هو الأفضل بالنسبة لي في مباراة اليوم، وحساس تسجيل هذا الهدف ليس طبيعيا والاحتفال به كان مختلف أيضًا، عقب تسجيل الهدف الثالث شعرت بوصولي إلى مان سيتي بالفعل وكل المعاناة التي مرت علي طوال حياتي جاءت أمامي".

وتابع: "ألعب في فريق من الأفضل في الدوري الإنجليزي والعالم، ولكننا نركز على المباراة المقبلة بشكل كبير".

واختتم مرموش تصريحاته: "أبو تريكة هو مثل أعلى بالنسبة لي، لذلك ارتديت القميص رقم 22 في منتخب مصر".

ويذكر أن مرموش انتقل إلى مان سيتي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني.

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