أول تعليق من جوارديولا على هاتريك مرموش

كتب - محمد القرش:

علق المدرب الإسباني، بيب جوارديولا، عل هاتريك عمر مرموش مع مانشستر سيتي في مرمى نيوكاسل يونايتد.

وقال جوارديولا في تصريحات عبر قناة "بي إن سبورتس": "مرموش كان مميزا ومتألقًا في الدوري الألماني، هو لاعب بإمكانيات رائعة، ويتمتع أيضا بسرعة كبيرة وقدرة على التمركز الجيد".

وأضاف: "عمر لديه الجودة والسرعة ويغتنم الفرص ويتمركز بطريقة جيدة في المواقف المهمة، وحصل على الفرص في السابق ولم يترجمها إلى أهداف ولكن اليوم اغتنمها".

وبذلك الفوز، رفع السيتي عدد نقاطه إلى 44 محتلا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق 9 نقاط عن المتصدر ليفربول.

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