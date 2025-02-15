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التعادل الإيجابي يحسم نتيجة مباراة ريال مدريد وأوساسونا بالدوري

07:42 م السبت 15 فبراير 2025

ريال مدريد

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كتب - محمد عبد السلام:

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، نتيجة مباراة ريال مدريد أمام نظيره أوساسونا، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والعشرين في بطولة الدوري الإسباني.

وسجل هدف ريال مدريد في اللقاء اللاعب كليان مبابي في الدقيقة 15 من زمن الشوط الأول، قبل أن يتمكن اللاعب أنتي بوديمير من تسجيل هدف التعادل لأوساسونا من علامة الجزاء في الدقيقة 58.

وبهذه النتيجة رفع فريق ريال مدريد نقاطه إلى 51 نقطة، في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، كما رفع أوساسونا عدد نقاطه إلى 32 نقطة ليحتل المركز السابع بجدول الترتيب.

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ريال مدريد أوساسونا الدوري الإسباني
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