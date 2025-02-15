مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

4 0
17:00

نيوكاسل

الدوري الإسباني

اتلتيكو مدريد

1 1
19:30

سيلتا فيجو

الدوري الفرنسي

موناكو

7 1
20:00

نانت

الدوري الفرنسي

تولوز

0 0
22:05

باريس سان جيرمان

جميع المباريات

إعلان

كرة الهاتريك واحتفال هالاند.. أبرز لقطات مرموش في مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل

07:24 م السبت 15 فبراير 2025
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
    عمر مرموش (13)
  • عرض 21 صورة
    عمر مرموش (12)
  • عرض 21 صورة
    هالاند يحتفل مع مرموش
  • عرض 21 صورة
    مرموش يتسلم كرة الهاتريك (4)
  • عرض 21 صورة
    مرموش يتسلم كرة الهاتريك (5)
  • عرض 21 صورة
    مرموش يتسلم كرة الهاتريك (1)
  • عرض 21 صورة
    مرموش يتسلم كرة الهاتريك (2)
  • عرض 21 صورة
    مرموش يتسلم كرة الهاتريك (3)
  • عرض 21 صورة
    عمر مرموش (3)
  • عرض 21 صورة
    عمر مرموش (9)
  • عرض 21 صورة
    عمر مرموش (14)
  • عرض 21 صورة
    عمر مرموش (1)
  • عرض 21 صورة
    عمر مرموش (8)
  • عرض 21 صورة
    عمر مرموش (10)
  • عرض 21 صورة
    عمر مرموش (2)
  • عرض 21 صورة
    عمر مرموش (5)
  • عرض 21 صورة
    عمر مرموش (6)
  • عرض 21 صورة
    عمر مرموش (7)
  • عرض 21 صورة
    عمر مرموش (4)
  • عرض 21 صورة
    عمر مرموش (11)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

شهدت مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد التي أقيمت اليوم السبت، انفجار المهاجم المصري عمر مرموش.

وسجل مرموش ثلاثية في فوز السيتي على نيوكاسل يونايتد بنتيجة 4-0، ضمن مواجهات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحرص المهاجم النرويجي، إيرلينج هالاند، على الاحتفال مع عمر مرموش بعد تسجيل الهدف الثالث، رافعا قدمه عند رأس اللاعب المصري.

وبعد المباراة، تسلم مرموش كرة الهاتريك الأول له في الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي.

ويحتل السيتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 44 نقطة، وبفارق 9 نقاط عن ليفربول المتصدر.

اقرأ أيضًا:

"قلبوها إيجيبشن ليج".. أبو تريكة يعلق على هاتريك مرموش مع مانشستر سيتي

"بعد ثلاثة نيوكاسل".. مركز مرموش في قائمة أكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف بالدوريات الخمس الكبرى

عمر مرموش يسجل رقم عربي تاريخي في الدوري الإنجليزي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عمر مرموش مرموش هالاند مانشستر سيتي نتيجة مباراة مانشستر سيتي هاتريك مرموش
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

انتهت المهلة ولم يفرج عن جميع الأسرى.. ماذا فعل ترامب بعد تسليم حماس 3 محتجزين فقط؟
موجات بادرة واضطراب طقس.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة
مواليد كفر الشيخ وعنده 51 سنة.. معلومات وصور لـ"سفاح المعمورة" بالإسكندرية