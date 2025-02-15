كرة الهاتريك واحتفال هالاند.. أبرز لقطات مرموش في مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل

مرموش يسجل أول هاتريك في الدوري الإنجليزي ويهدد صلاح

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متفوقا على هالاند.. مرموش يدخل قائمة تاريخية مع مانشستر سيتي

كتب - محمد القرش:

شهدت مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد التي أقيمت اليوم السبت، انفجار المهاجم المصري عمر مرموش.

وسجل مرموش ثلاثية في فوز السيتي على نيوكاسل يونايتد بنتيجة 4-0، ضمن مواجهات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحرص المهاجم النرويجي، إيرلينج هالاند، على الاحتفال مع عمر مرموش بعد تسجيل الهدف الثالث، رافعا قدمه عند رأس اللاعب المصري.

وبعد المباراة، تسلم مرموش كرة الهاتريك الأول له في الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي.

ويحتل السيتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 44 نقطة، وبفارق 9 نقاط عن ليفربول المتصدر.

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عمر مرموش يسجل رقم عربي تاريخي في الدوري الإنجليزي