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عمر مرموش يسجل رقم عربي تاريخي في الدوري الإنجليزي

07:10 م السبت 15 فبراير 2025

عمر مرموش

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كتب - يوسف محمد:

سجل النجم المصري عمر مرموش لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بصمته الأولى في بطولة الدوري الإنجليزي، منذ انضمامه إلى السيتي في يناير الماضي، بعدما نجح في تسجيل ثلاثة أهداف "هاتريك" في مرمى نيوكاسل اليوم.

وسجل مرموش ثلاثة أهداف لصالح السيتي في مرمى نيوكاسل اليوم، في الدقائق "19، 24، 33"، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة ال 25 ببطولة الدوري الإنجليزي.

ونجح صاحب ال 26 عاما، في تسجيل أسرع هاتريك للعرب في تاريخ الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ونشر الحساب الرسمي لمانشستر سيتي، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا، صورة لمرموش وكتب عليها: "أسرع هاتريك في تاريخ العرب بالدوري الممتاز.

وتمكن مان سيتي من تحقيق الفوز، على حساب فريق نيوكاسل يونايتد، بنتيجة أربعة أهداف دون مقابل، ليرفع رصيده إلى النقطة رقم 44 في المركز الرابع بجدول الترتيب.
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