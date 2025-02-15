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"قلبوها إيجيبشن ليج".. أبو تريكة يعلق على هاتريك مرموش مع مانشستر سيتي

06:33 م السبت 15 فبراير 2025
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    محمد أبو تريكة
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    محمد أبو تريكة نجم منتخب مصر السابق
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    أبو تريكة من مباراة الأهلي وكلوب أمريكا 2002
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    جماهير الأهلي في المدرجات ترفع لافتة لمحمد أبو تريكة خلال مباراة باتشوكا
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    جماهير الأهلي في المدرجات ترفع لافتة لمحمد أبو تريكة خلال مباراة باتشوكا
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    أحمد حسن ومحمد أبو تريكة
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    أبو تريكة
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    محمد أبو تريكة
  • عرض 25 صورة
    محمد أبو تريكة
  • عرض 25 صورة
    محمد أبو تريكة نجم منتخب مصر السابق
  • عرض 25 صورة
    محمد أبو تريكة
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كتب - يوسف محمد:

علق نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة، على الأداء المتميز الذي قدمه عمر مرموش لاعب مان سيتي في الشوط الأول أمام نيوكاسل، تسجيله ثلاثة أهداف "هاتريك".

وتمكن مرموش من تسجيل ثلاثة أهداف "هاتريك"، في الشوط الأول من اللقاء الذي يجمع بين فريقه أمام نيوكاسل يونايتد حاليا، في إطار الجولة الـ 25 في البريميرليج.

وقال محمد أبو تريكة بين شوطي المباراة، تعليقًا على أداء مرموش: "ثلاثة أهداف في 30 دقيقة ما شاء الله، بداية ولا أروع".

وأضاف: "المصريين قلبوها إيجيبشن ليج مش دوري إنجليزي".

ويذكر أن عمر مرموش انتقل إلى فريق مانشستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من آينتراخت فرانكفورت الألماني، مقابل 75 مليون يورو.

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محمد أبو تريكة نيوكاسل عمر مرموش مان سيتي أهداف مرموش الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي
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