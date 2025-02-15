"قلبوها إيجيبشن ليج".. أبو تريكة يعلق على هاتريك مرموش مع مانشستر سيتي

كتب - يوسف محمد:

علق نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة، على الأداء المتميز الذي قدمه عمر مرموش لاعب مان سيتي في الشوط الأول أمام نيوكاسل، تسجيله ثلاثة أهداف "هاتريك".

وتمكن مرموش من تسجيل ثلاثة أهداف "هاتريك"، في الشوط الأول من اللقاء الذي يجمع بين فريقه أمام نيوكاسل يونايتد حاليا، في إطار الجولة الـ 25 في البريميرليج.

وقال محمد أبو تريكة بين شوطي المباراة، تعليقًا على أداء مرموش: "ثلاثة أهداف في 30 دقيقة ما شاء الله، بداية ولا أروع".

وأضاف: "المصريين قلبوها إيجيبشن ليج مش دوري إنجليزي".

ويذكر أن عمر مرموش انتقل إلى فريق مانشستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من آينتراخت فرانكفورت الألماني، مقابل 75 مليون يورو.

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