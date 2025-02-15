مرموش يسجل أول هاتريك في الدوري الإنجليزي ويهدد صلاح

مرموش يسجل هاتريك مع مانشستر سيتي ضد نيوكاسل (فيديو)

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كتب - محمد القرش:

شهدت مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد التي أقيمت اليوم السبت، تسجيل عمر مرموش أول هدف في مسيرته الاحترافية.

وسبق أن سجل المهاجم المصري هاتريك، لكن مع ناشئين فريق فولفسبورج الألماني خلال عام 2019.

ويعد مرموش ثاني مصري يسجل هاتريك في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد محمد صلاح صاحب الـ 4 ثلاثيات عبر تاريخه بالبريميرليج.

وجاء هاتريك عمر خلال 14 دقيقة فقط، حيث سجل الهدف الأول من صناعة حارس المرمى إيدرسون في الدقيقة 19، وأضاف الثاني بالدقيقة 24 والثالث في الدقيقة 33.

وانضم المهاجم المصري إلى مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من آينتراخت فرانكفورت، في صفقة بلغت قيمتها 75 مليون يورو.

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