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"بعد ثلاثة نيوكاسل".. مركز مرموش في قائمة أكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف بالدوريات الخمس الكبرى

06:14 م السبت 15 فبراير 2025
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كتب - يوسف محمد:

افتتح النجم المصري عمر مرموش لاعب فريق مانشستر سيتي الانجليزي، سجله التهديفي مع الفريق الإنجليزي، منذ الانتقال إليه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني.

ونجح عمر مرموش في تسجيل ثلاثة أهداف "هاتريك"، خلال الشوط الأول من اللقاء الذي يجمع بين فريقه أمام نيوكاسل يونايتد حاليا، في إطار الجولة الـ 25 في البريميرليج.

وكان مرموش تمكن من المساهمة في 25 هدفا رفقة فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، قبل الرحيل عن الفريق.

وبثلاثية النجم المصري في مرمى نيوكاسل اليوم، نجح في رفع مساهماته التهديفية، إلى 28 مساهمة تهديفية، في المركز الثاني بقائمة أكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف في الدوريات الخمس الكبرى، حيث ساهم في 25 هدف مع فرانكفورت وثلاثة أهداف مع مان سيتي.

ويحتل النجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، صدارة أكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف ، في الدوريات الخمس الكبرى برصيد 36 مساهمة، يليه عمر مرموش برصيد 28 والثالث هاري كين نجم بايرن ميونخ برصيد 27 مساهمة تهديفية.

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عمر مرموش مانشستر سيتي آينتراخت فرانكفورت الألماني نيوكاسل يونايتد الدوري الإنجليزي
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