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هاتريك مرموش.. مانشستر سيتي سيتي يضرب نيوكاسل برباعية في الدوري الإنجليزي

05:03 م السبت 15 فبراير 2025
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متابعة ـ محمد القرش:

زوار مصراوي الكرام نقدم تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة مانشستر سيتي وضيفه نيوكاسل بالدوري الإنجليزي.

موعد مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل

وتقام مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل عند الخامسة عصر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.

مرموش أساسي

عمر مرموش يتواجد كأساسي بتشكيل فريق مانشستر سيتي لمباراة نيوكاسل بعدما جلس بديلاً في مباراة ريال مدريد الماضية لفريقه.

ترتيب مانشستر سيتي ونيوكاسل

مانشستر سيتي يحتل قبل المباراة المركز الخامس بجدول ترتيب دوري روشن برصيد 41 نقطة بفارق الأهداف عن نيوكاسل صاحب المركز السادس.

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل

بداية المباراة

عمر مرموش يسجل هدف تقدم مانشستر سيتي في الدقيقة 19

مرموش يسجل هدف السيتي الثاني في الدقيقة 24

مرموش يسجل الهدف الثالث لمانشستر سيتي في الدقيقة 33

ضربة رأس من برونو جيماريش من وسط منطقة الجزاء مرت فوق المرمى في الدقيقة 39

ضربة رأس من هالاند مرت يسار المرمى في الدقيقة 41

دقيقة واحدة كوقت بدل ضائع تم إضافتها

نهاية الشوط الأول بتقدم السيتي 3-0

بداية شوط المباراة الثاني

بطاقة صفراء للاعب برونو جيماريش بسبب ارتكابه خطأ في الدقيقة 50

خطأ ضد عمر مرموش لصالح مايلي في الدقيقة 51

ضربة رأس من هالاند يتصدى لها الحارس دوبرافكا في الدقيقة 57

خطأ ضد شار لصالح نيكو جونزاليس في الدقيقة 63

تسلل على جوردون في الدقيقة 70

دخول جيمس ماكاتي ودوكو بدلا من مرموش وفودين في الدقيقة 76

ماكاتي يسجل هدف مانشستر سيتي الرابع في الدقيقة 84

نهاية المباراة بفوز مانشستر سيتي برباعية دون رد على نيوكاسل يونايتد

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