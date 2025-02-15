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أرسنال يواصل ملاحقة ليفربول على الصدارة بفوز أمام ليستر سيتي

04:55 م السبت 15 فبراير 2025
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    ميكل ميرتو
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    أرسنال وليستر سيتي
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    أرسنال
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    أرسنال
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

فاز فريق آرسنال بهدفين نظيفين على مستضيفه ليستر سيتي خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.

أهداف أرسنال وليستر سيتي

وتقدم فريق آرسنال بهدف بعد مرور 81 دقيقة سجله لاعبه ميكل ميرينو ثم أضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني بالدقيقة 87.

ترتيب أرسنال وليستر سيتي

ورفع فريق آرسنال رصيده بعد الفوز إلى النقطة 53 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 4 نقاط عن ليفربول المتصدر والمتبقي له مباراة.

وتوقف رصيد فريق ليستر سيتي عقب الخسارة عند النقطة 16 في المركز 18 .

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ميكل ميرتو نادي أرسنال ليستر سيتي الارسنال الدوري الانجليزي
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