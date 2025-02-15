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عمر مرموش أساسيًا بتشكيل مانشستر سيتي لمباراة نيوكاسل

03:54 م السبت 15 فبراير 2025
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن الجهاز الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي بقيادة بيب جوارديولا التشكيل الذي سيخوض به مباراة نيوكاسل.

موعد مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل

ويستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره نيوكاسل عند الخامسة عصر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.

تشكيل مانشستر سيتي أمام نيوكاسل

عمر مرموش تواجد كأساسي بتشكيل فريق مانشستر سيتي لمباراة نيوكاسل بعدما جلس بديلاً في مباراة ريال مدريد الماضية لفريقه.

حارس: إيديرسون مورايش.

خط الدفاع: ريكو لويس – عبد القادر خوسانوف – جون ستونز – يوشكو جافارديول.

خط الوسط: نيكو جونزاليس – إلكاي جوندوجان – فيل فودين.

خط الهجوم: عمر مرموش – إيرلينج هالاند – سافينيو.

ترتيب مانشستر سيتي ونيوكاسل

مانشستر سيتي يحتل قبل المباراة المركز الخامس بجدول ترتيب دوري روشن برصيد 41 نقطة بفارق الأهداف عن نيوكاسل صاحب المركز السادس.

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عمر مرموش سيتي ضد نيوكاسل موعد مباراة سيتي ونيوكاسل القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي
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