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"عودة مرموش".. التشكل المتوقع لمانشستر سيتي أمام نيوكاسل

12:44 م السبت 15 فبراير 2025
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    عمر مرموش
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    عمر مرموش
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    النجم المصري عمر مرموش
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    عمر مرموش من مباراة السيتي وتشيلسي
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    عمر مرموش من مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي (3)
  • عرض 21 صورة
    عمر مرموش من مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي (4)
  • عرض 21 صورة
    عمر مرموش من مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي (4)
  • عرض 21 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 21 صورة
    إحماءات عمر مرموش مع السيتي لمواجهة تشيلسي (5)
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    إحماءات عمر مرموش مع السيتي لمواجهة تشيلسي (6)
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    إحماءات عمر مرموش مع السيتي لمواجهة تشيلسي (1)
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    إحماءات عمر مرموش مع السيتي لمواجهة تشيلسي (3)
  • عرض 21 صورة
    إحماءات عمر مرموش مع السيتي لمواجهة تشيلسي (4)
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

استقر المدير الفني الإسباني لفريق مانشستر سيتي بيب جوارديولا على التشكيل الذي سيخوض به مباراته عند الخامسة عصر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.

ومن المقرر أن يشهد التشكيل، بحسب تقارير صحفية إنجليزية، عودة المحترف المصري بصفوف مانشستر سيتي عمر مرموش للظهور أساسيًا بعدما جلس بديلاً في مباراة ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا.

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي أمام نيوكاسل

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: ماتيوس نونيس، روبن دياز، ناثان آكي، يوشكو جفارديول.

خط الوسط: نيكو جونزاليس، ماتيو كوفاسيتش.

خط الوسط الهجومي: عمر مرموش، فيل فودين، سافينيو.

المهاجم: إيرلينج هالاند.

أرقام عمر مرموش مع مانشستر سيتي

مرموش شارك مع مانشستر سيتي بـ 4 مباريات؛ إذ لم يُسجل أو يصنع أي هدف.

ترتيب مانشستر سيتي ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي

ويحتل فريق مانشستر سيتي المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصدي 41 نقطة بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي صاحب المركز السادس.

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سيتي ضد نيوكاسل عمر مرموش موعد مباراة سيتي ونيوكاسل القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي
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