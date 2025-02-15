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"رأينا عكس المتوقع".. نجم الدوري الإنجليزي يشيد بأداء محمد صلاح

10:35 ص السبت 15 فبراير 2025
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كتبت-هند عواد:

تراجع آلان شيرر أسطورة الدوري الإنجليزي ونيوكاسل يونايتد السابقة، عن رأيه بشأن أداء المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، خلال الموسم الحالي.

وقال آلان شيرر في تصريحات عبر شبكة "onefootball": "ظننت أن عدم وضوح مستقبل صلاح سيؤدي إلى تراجع مستواه، لكن ما رأيناه هو العكس تمامًا. هذا يثبت قوة عقليته والتزامه".

ولعب محمد صلاح 24 مباراة مع ليفربول خلال الموسم الحالي، سجل خلالها 22 هدفا وصنع 14 آخرين، وساهم في تصدر الريدز جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، والتأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، كذلك الوصول إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول، بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي ناد خلال الفترة الحالي.

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محمد صلاح ليفربول محمد صلاح مع ليفربول آلان شيرر
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