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موعد مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

04:00 ص السبت 15 فبراير 2025

مانشستر سيتي

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كتب - محمد عبد السلام:
يلتقي مانشستر سيتي نظيره نيوكاسل يونايتد اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين في الدوري الإنجليزي الممتاز.


موعد مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل بالدوري الإنجليزي


ومن المقرر إقامة المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب الاتحاد .


القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل بالدوري الإنجليزي


وتنقل المباراة عبر قناة "بي إن سبورت 1".


ترتيب مانشستر سيتي ونيوكاسل بالدوري الإنجليزي


ويحتل مانشستر سيتي المركز قبل المباراة المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 41 نقطة بفارق الأهداف عن نيوكاسل صاحب المركز السادس.


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مانشستر سيتي ضد نيوكاسل الدوري الإنجليزي موعد مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل
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