"تعثر الهلال وتشيلسي".. نتائج مباريات أمس الجمعة
شهد يوم أمس الجمعة عدة مباريات بمختلف المسابقات
نستعرض نتائج أبرزها:
نتائج مباريات اليوم بالدوري الإنجليزي
برايتون 3 - 0 تشيلسي
نتائج مباريات اليوم بالدوري الإسباني
جيرونا 1 - 2 خيتافي
نتائج مباريات اليوم بالدوري الفرنسي
بريست 2 - 2 اوكسير
نتائج مباريات اليوم بالدوري الألماني
أوجسبورج 0 - 0 لايبزيج
نتائج مباريات اليوم بالدوري الإيطالي
بولونيا 3 - 2 تورينو
نتائج مباريات اليوم بالدوري السعودي
العروبة 2 - 0 الخلود
الاتفاق 1 - 2 الفتح
الهلال 1 - 1 الرياض
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