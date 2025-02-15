شهد يوم أمس الجمعة عدة مباريات بمختلف المسابقات

نستعرض نتائج أبرزها:

نتائج مباريات اليوم بالدوري الإنجليزي

برايتون 3 - 0 تشيلسي

نتائج مباريات اليوم بالدوري الإسباني

جيرونا 1 - 2 خيتافي

نتائج مباريات اليوم بالدوري الفرنسي

بريست 2 - 2 اوكسير

نتائج مباريات اليوم بالدوري الألماني

أوجسبورج 0 - 0 لايبزيج

نتائج مباريات اليوم بالدوري الإيطالي

بولونيا 3 - 2 تورينو

نتائج مباريات اليوم بالدوري السعودي

العروبة 2 - 0 الخلود

الاتفاق 1 - 2 الفتح

الهلال 1 - 1 الرياض

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