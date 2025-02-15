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"تعثر الهلال وتشيلسي".. نتائج مباريات أمس الجمعة

01:39 ص السبت 15 فبراير 2025

برايتون وتشيلسي

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شهد يوم أمس الجمعة عدة مباريات بمختلف المسابقات
نستعرض نتائج أبرزها:

نتائج مباريات اليوم بالدوري الإنجليزي
برايتون 3 - 0 تشيلسي

نتائج مباريات اليوم بالدوري الإسباني
جيرونا 1 - 2 خيتافي

نتائج مباريات اليوم بالدوري الفرنسي
بريست 2 - 2 اوكسير

نتائج مباريات اليوم بالدوري الألماني
أوجسبورج 0 - 0 لايبزيج

نتائج مباريات اليوم بالدوري الإيطالي
بولونيا 3 - 2 تورينو

نتائج مباريات اليوم بالدوري السعودي
العروبة 2 - 0 الخلود
الاتفاق 1 - 2 الفتح
الهلال 1 - 1 الرياض

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نتائج مباريات اليوم برايتون ضد تشيلسي الهلال ضد الرياض الاتفاق ضد الفتح
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