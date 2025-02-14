الهلال يتعثر أمام الرياض ويمنح الاتحاد فرصة لتعزيز صدارته للدوري السعودي

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تعادل فريق الهلال بهدف لمثله خلال المباراة التي استضاف بها نظيره الرياض ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري السعودي.

أهداف الهلال والرياض بالدوري السعودي

وتقدم فريق الرياض بهدف بالدقيقة 45+1 عن طريق لاعبه محمد كوناتي ثم تعادل سالم الدوسري للهلال بهدف في الدقيقة 60.

ترتيب الهلال والرياض بالدوري السعودي

ورفع فريق الهلال رصيده بعد التعادل إلى النقطة 48 في المركز الثاني بفارق نقطة عن الاتحاد المتصدر المتبقي له مباراة الجولة 20.

ورفع التعادل رصيد فريق الرياض إلى النقطة 29 في المركز السابع بجدول ترتيب المسابقة بفارق نقطتين عن الخليج صاحب المركز الثامن.

اقرأ أيضًا:

اجتماع وتقارير.. كواليس المران الأول للزمالك تحت قيادة بيسيرو

بشرى سارة.. كواليس مران الأهلي استعدادا لمواجهة الإسماعيلي