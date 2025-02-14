مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

برايتون

- -
22:00

تشيلسي

الدوري الإسباني

جيرونا

- -
22:00

خيتافي

الدوري الألماني

أوجسبورج

- -
21:30

لايبزيج

جميع المباريات

إعلان

الثاني لجوميز.. الفتح يفوز على الاتفاق بالدوري السعودي

07:29 م الجمعة 14 فبراير 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    مباراة الفتح والاتفاق (4)
  • عرض 8 صورة
    مباراة الفتح والاتفاق
  • عرض 8 صورة
    مباراة الفتح والاتفاق
  • عرض 8 صورة
    مباراة الفتح والاتفاق
  • عرض 8 صورة
    مباراة الفتح والاتفاق
  • عرض 8 صورة
    مباراة الفتح والاتفاق
  • عرض 8 صورة
    مباراة الفتح والاتفاق (5)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

فاز فريق الفتح بهدفين مقابل هدف على نظيره الاتفاق خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري السعودي.

ويعد الفوز هو الثاني للمدير الفني البرتغالي لفريق الفتح جوزيه جوميز بعدما رحلّ عن الزمالك.

جوميز كان قد قاد فريق الفتح بـ 7 مباريات فاز بمباراتين وتعادل في واحدة وخسر في 4.

أهداف فريق الفتح والاتفاق بالدوري السعودي

وتقدم فريق الفتح بهدف سجله مراد باتنا من ركلة جزاء بالدقيقة 31 ثم تعادل الاتفاق بهدف سجله فيكتور سانتوس بالدقيقة 45+3 قبل أن يسجل سفيان بن دبكة الهدف الثاني بالدقيقة 45+9.

ترتيب الفتح والاتفاق بالدوري السعودي

ورغم الفوز يتذيل فريق الفتح جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف عن الوحدة قبل الأخير المتبقي له مباراة الجولة 20.

وتوقف رصيد فريق الاتفاق بعد الخسارة عند النقطة 25 في المركز التاسع.

اقرأ أيضًا:

مباشر بالفيديو.. حفل الأهلي بدرع كأس العالم للأندية بالأقصر

اجتماع الزمالك يُسفر عن 4 قرارات طارئة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الاتفاق ضد الفتح نادي الاتفاق نادي الفتح الدوري السعودي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
لحظة بلحظة.. الهلال 0 - 0 الرياض

إعلان

إعلان

ارتفاع الحرارة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت