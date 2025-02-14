الثاني لجوميز.. الفتح يفوز على الاتفاق بالدوري السعودي

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

فاز فريق الفتح بهدفين مقابل هدف على نظيره الاتفاق خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري السعودي.

ويعد الفوز هو الثاني للمدير الفني البرتغالي لفريق الفتح جوزيه جوميز بعدما رحلّ عن الزمالك.

جوميز كان قد قاد فريق الفتح بـ 7 مباريات فاز بمباراتين وتعادل في واحدة وخسر في 4.

أهداف فريق الفتح والاتفاق بالدوري السعودي

وتقدم فريق الفتح بهدف سجله مراد باتنا من ركلة جزاء بالدقيقة 31 ثم تعادل الاتفاق بهدف سجله فيكتور سانتوس بالدقيقة 45+3 قبل أن يسجل سفيان بن دبكة الهدف الثاني بالدقيقة 45+9.

ترتيب الفتح والاتفاق بالدوري السعودي

ورغم الفوز يتذيل فريق الفتح جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف عن الوحدة قبل الأخير المتبقي له مباراة الجولة 20.

وتوقف رصيد فريق الاتفاق بعد الخسارة عند النقطة 25 في المركز التاسع.

اقرأ أيضًا:

مباشر بالفيديو.. حفل الأهلي بدرع كأس العالم للأندية بالأقصر

اجتماع الزمالك يُسفر عن 4 قرارات طارئة