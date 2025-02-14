طاقم تحكيم مصري يدير مباراة السوبر التونسي

كتب - يوسف محمد:

يتولى طاقم تحكيم مصري بقيادة الحكم محمود ناجي، مباراة كأس السوبر التونسي والتي تجمع بين فريقي الترجي أمام الملعب التونسي.

وتقام مباراة السوبر التونسي يوم الأحد المقبل الموافق 16 فبراير الجاري، في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

ويلعب فريق الترجي مباراة كأس السوبر التونسي، لكونه بطل الدوري المصري النسخة الماضية، فيما يشارك فريق الملعب التونسي في اللقاء لكونه بطل كأس تونسي الموسم الماضي.

وتم إسناد مهمة إدارة المباراة إلى الحكم الدولي محمود ناجي كحكم ساحة، يعاونه كلا من محمود أبو الرجال وأحمد توفيق، حكما رابعا التونسي هيثم القصعي، على الفار الثنائي محمود عاشور ويساعده التونسي فيصل البناني.

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