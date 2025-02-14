وكيل محمد صلاح يعلق على منشور لمدرب ليفربول
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كتب - محمد القرش:
علق وكيل اللاعب المصري محمد صلاح، رامي عباس، على منشور لآرني سلوت مدرب فريق ليفربول.
ونشرت إحدى الصفحات المهتمة بأخبار نادي ليفربول صورة للمدرب الهولندي مع تعليق: "نحن متفوقون بفارق 7 نقاط، هناك لقب يجب الفوز به".
وأعاد رامي وكيل محمد صلاح نشر المنشور، وعلق: "ممتاز في وظيفته".
ومن المقرر أن ينتهي عقد الجناح المصري بنهاية موسم 2024/25 الجاري، حيث لم يتوصل إلى اتفاق مع إدارة ليفربول من أجل تجديد العقد حتى الآن.
ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 57 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن أرسنال الوصيف بعد مرور 24 جولة.
Excellent at his job. https://t.co/weoPGFUUOS
— Ramy Abbas Issa (@RamyCol) February 14, 2025
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