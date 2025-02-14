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وكيل محمد صلاح يعلق على منشور لمدرب ليفربول

03:17 م الجمعة 14 فبراير 2025
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    رامي عباس
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    رامي عباس
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    صلاح مع وكيله رامي عباس
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    رامي عباس
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    أرني سلوت (1)
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    محمد صلاح
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    محمد صلاح
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كتب - محمد القرش:

علق وكيل اللاعب المصري محمد صلاح، رامي عباس، على منشور لآرني سلوت مدرب فريق ليفربول.

ونشرت إحدى الصفحات المهتمة بأخبار نادي ليفربول صورة للمدرب الهولندي مع تعليق: "نحن متفوقون بفارق 7 نقاط، هناك لقب يجب الفوز به".

وأعاد رامي وكيل محمد صلاح نشر المنشور، وعلق: "ممتاز في وظيفته".

ومن المقرر أن ينتهي عقد الجناح المصري بنهاية موسم 2024/25 الجاري، حيث لم يتوصل إلى اتفاق مع إدارة ليفربول من أجل تجديد العقد حتى الآن.

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 57 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن أرسنال الوصيف بعد مرور 24 جولة.

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