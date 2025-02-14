بسبب الصحة.. قرار مفاجئ جديد من روني أوسوليفان بشأن بطولة السنوكر

كتب - محمد القرش:

انسحب بطل العالم سبع مرات، روني أوسوليفان، من بطولة ويلز المفتوحة للسنوكر قبل ساعات من مباراته الأولى، بعد انسحابه من بطولة الماسترز الألمانية في برلين.

وجاء قرار الانسحاب قبل ساعات من موعد مباراته في الدور الأول ضد جيمي كلارك، حيث لم يشارك أوسوليفان في أي مباراة منذ انسحابه في منتصف مجموعته في بطولة الدوري الممتاز بشهر يناير الماضي، بعد خسارته أربع من مبارياته الخمس.

وسبق أن انسحب من بطولة الماسترز في ألكسندرا بالاس، وخسر مباراته في الجولة الأولى ضد جون هيجينز، وبطولة الماسترز الألمانية في برلين.

وكتب أوسوليفان: "أدرك أن الكثير من الأشخاص الذين اشتروا تذاكر لبعض أحداث السنوكر الأخيرة قد شعروا بالإحباط عندما انسحبت، لذلك أردت فقط أن أقول آسف لأولئك الذين شعروا بخيبة أمل بسبب انسحابي من تلك البطولات".

وأضاف: "لقد كنت أحاول إعطاء الأولوية لصحتي ورفاهتي، وهو ما يعني في بعض الأحيان اتخاذ قرارات في اللحظة الأخيرة بعدم اللعب، إنه ليس قرارًا سهلاً أبدًا وأنا أكره خذلان الناس".

وانسحب اللاعب البالغ من العمر 49 عامًا من ست بطولات تصنيفية هذا الموسم، ومن المقرر أن يتنافس بعد ذلك في بطولة العالم المفتوحة في يوشان بدولة الصين في نهاية هذا الشهر.

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