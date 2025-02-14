كتب - يوسف محمد:

شهدت مباراة ليفربول الإنجليزي، يوم الأربعاء الماضي أمام نظيره إيفرتون، في اللقاء المؤجل بين الفريقين من الجولة الـ 25 ببطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، استمرار النجم المصري محمد صلاح في تحقيق الأرقام القياسية.

ونجح صلاح خلال مباراة الريدز أمام إيفرتون، التي انتهت بنتيجة هدفين لكل فريق، في تسجيل هدف فريقه الثاني في اللقاء بخلاف صناعته للهدف الأول في اللقاء أيضًا.

وبتسجيل صلاح لهدف في مباراة إيفرتون يوم الأربعاء الماضي وصناعة آخر، استمر النجم المصري، في تحقيق العديد من الأرقام القياسية، حيث نجح في الوصول إلى المساهمة رقم 100 مع الريدز، في آخر 100 مباراة له في بطولة البريميرليج، بواقع تسجيل 62 هدفًا و38 تمريرة حاسمة.

وأصبح محمد صلاح رابع لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يصل إلى هذا الرقم خلال هذا العدد من المباريات، حيث سبقه في هذا الإنجاز كلا من: "آلان شيرار، تييري هنري وروبن فان بيرسي".

وبصناعة صلاح لهدف فريقه الأول في اللقاء، نجح في أن يصبح أول لاعب في تاريخ بطولة الدوري الإنجليزي، يصل إلى المساهمة التهديفية رقم 22، في 13 مباراة خاضهم خارج ملعبه مع الفريق هذا الموسم، بتسجيل 13 هدفا، وتقديم 9 تمريرات حاسمة.

ويحتل محمد صلاح حاليا صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، برصيد 22 هدفا، بفارق ثلاثة أهداف عن صاحب المركز الثاني إيرلنج هالاند صاحب الـ 19 هدفا.

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