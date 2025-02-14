كتب- محمد عبدالهادي:

كشف اللاعب البرازيلي مارسيلو دا سيلفا، الظهير الأيسر الأسطوري لريال مدريد، عن اللاعب الذي يعتبره الأكثر تميزًا في مسيرته الكروية، وذلك بعد إعلان اعتزاله اللعبة.

جدير بالذكر أن مارسيلو أعلن في وقت سابق عن تعليق حذائه في سن الـ36 بعد مسيرة حافلة في الملاعب.

وقال مارسيلو في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "خلال مسيرتي، لعبت مع العديد من اللاعبين الموهوبين، وكان لدي شرف اللعب إلى جانب رونالدينيو في المنتخب، الذي يُعتبر الأفضل بالطبع، لكن اللاعب الذي أذهلني أكثر من أي شخص آخر كان إيسكو".

وأضاف: "عندما كنت في ريال مدريد، كان خط الوسط مدهشًا بوجود إيسكو، لوكا مودريتش، وتوني كروس، لكن إيسكو كان اللاعب الذي لا يمكنك انتزاع الكرة منه، وكان يدهشني دائمًا بما يقدمه".

أما عن قرار اعتزاله، قال مارسيلو: "لقد بذلت كل ما في وسعي طوال مسيرتي. لعبت بأقصى جهدي، وكنت محظوظًا باللعب لأفضل فريق في العالم، حيث فزت بالعديد من الألقاب مع ريال مدريد، لكن حان الوقت الآن لأكون أقرب إلى عائلتي، ولدي أيضًا شركة لإدارة اللاعبين وفريق في البرازيل".

إنجازات مارسيلو مع ريال مدريد

حقق مارسيلو العديد من البطولات مع ريال مدريد، حيث فاز 6 مرات بالدوري الإسباني، و5 مرات بدوري أبطال أوروبا. كما ساهم في فوز الفريق 5 مرات ببطولة كأس العالم للأندية.

بالإضافة إلى ذلك، توج 5 مرات بكأس السوبر الإسباني، و3 مرات بكأس السوبر الأوروبي، وحقق مرتين كأس ملك إسبانيا.