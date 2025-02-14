تعادل روما وفوز النصر.. نتائج مباريات أمس الخميس

كتب- محمد عبدالهادي:

أقيمت أمس الخميس الموافق 13 فبراير الجاري، العديد من المباريات في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم، منها إقامة العديد من المباريات في الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر.

كما شهدت مباريات أمس، إقامة مباراتين في إطار ختام منافسات الجولة الـ 13 ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وجاءت نتائج مباريات أمس الخميس كالتالي:

نتائج مباريات الدوري المصري

إنبي يتعادل مع الاتحاد السكندري.. 1-1

مودرن سبورت يتعادل مع طلائع الجيش.. 0-0

نتائج مباريات الدوري الإماراتي

العين يهزم اتحاد كلباء 3-1

خورفكان يهزم العروبة 3-1

نتائج مباريات الدوري السعودي

النصر يهزم الأهلي 3-2

القادسية يهزم الشباب 3-2

ضمك يتعادل مع الأخدود 0-0

نتائج مباريات الدوري الأوروبي

الكمار يهزم جالتا سراي .. 4-1

بورتو يتعادل مع روما .. 1-1

باوك سالونيكي يخسر من ستيوا بوخارست .. 2-1

تفينتي يهزم بودو/جليمت 2-1

فنربخشة يهزم أندرلخت 3-0

فرينكفاروزي يهزم فيكتوريا بلزن 1-0

ميدتيلاند يخسر من ريال سوسيداد 2-1

رويال يونيون يخسر من أياكس 2-0

نتائج مباريات دوري المؤتمر الأوروبي

بوراتس بانيا لوكا يهزم ليوبليانا 1-0

كوبنهاجن يخسر من هايدنهايم 2-1

جنت يخسر من ريال بيتيس 3-0

أومونيا يتعادل مع بافوس 1-1

باتشكا توبولا يخسر من ياجيلونيا 3-1

فيكينجور ريكيافيك يهزم باناثينايكوس 2-1

مولده يخسر من شامروك روفرز 1-0

سيلجي يتعادل مع أبويل 2-2