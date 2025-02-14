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جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

12:54 ص الجمعة 14 فبراير 2025

كرة قدم

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كتب - يوسف محمد:

تقام اليوم الجمعة الموافق 14 فبراير الجاري، العديد من المباريات في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم.

وتشهد منافسات الدوري الإنجليزي "البريميرليج" اليوم الجمعة، إقامة مباراة واحدة بين فريقي تشيلسي ضد برايتون.

وجاء جدول مواعيد مباريات اليوم كالتالي:

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

برايتون ضد تشيلسي، 10 مساءً، "بي إن سبورتس 1".

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم

بولونيا ضد تورينو، 9.45 دقيقة مساءً، "أبو ظبي الرياضية".

مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم

أوجسبورج ضد لايبزج، 9.30 دقيقة مساءً، "بي إن سبورتس 5".

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم

ستاد بريست ضد أوكسير، 9.45 دقيقة مساءً، "بي إن سبورتس 4".

مواعيد مباريات الدوري الاسباني اليوم

جيرونا ضد خيتافي، 10 مساءً، "بي إن سبورتس 3".

مواعيد مباريات الدوري السعودي للمحترفين اليوم

العروبة ضد الخلود، 3 ساءً، "SSC Extra 2".

الفتح ضد الاتفاق، 5.5 دقائق مساءً، "SSC Extra 1".

الهلال ضد الرياض، 7 مساءً، "SSC 1".

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