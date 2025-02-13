فينجادا يكشف كواليس صداقته القوية بكيروش

كتب - نهى خورشيد

كشف البرتغالي نيلو فينجادا المدير الفني الأسبق للزمالك والمنتخب السعودي، عن طبيعة علاقته بمواطنه كارلوس كيروش مدرب مصر السابق.

وقال فينجادا في تصريحات خاصة لمصراوي:” إنه مثل أخي، علاقتنا قوية للغاية، ونحن قريبون من بعضنا البعض، حيث نعيش على بُعد حوالي 20 كيلومترًا فقط”.

وأضاف:”سافر إلى موزمبيق قبل أسبوعين لحل بعض الأمور المتعلقة بأعماله هناك، ومنذ بضعة أيام لم يتمكن من التواصل، نظرًا لوجوده في الشمال، حيث تكون شبكة الإنترنت والاتصالات صعبة للغاية”.

وتابع حديثه:” حالياً كيروش لا يعمل في مجال التدريب، لكنه يدير أعماله الخاصة، فهو وُلد في موزمبيق، وقد قام بعدة استثمارات هناك، كما أنه يمتلك عقارات موروثة من عائلته”.

وواصل:” الوضع في موزمبيق الآن ليس جيدًا، يكاد يكون أشبه بحرب أهلية، وهو يشعر بالقلق ويريد الاهتمام بأموره هناك، أنا لا أعتقد أن الوضع في المنطقة التي يعيش فيها سيئ جدًا، لكن الظروف العامة في البلاد صعبة”.

وأكمل نيلو:” علاقتي به بدأت عندما كنا ندرس في الجامعة، ثم أصبحنا زملاء هناك كمدرسين لكرة القدم، ومنذ ذلك الحين، تطورت صداقتنا وأصبحت عميقة”.

وأتم حديثه:”عام 2021، يوم عيد الميلاد، جاء إلى منزلي لينضم إليّ وإلى عائلتي، وفي عيد الميلاد التالي، قبل الغداء، كنا معًا مرة أخرى، هو شخص مميز جدًا في حياتي، وسيظل دائمًا كذلك”.