"بوجود أفشة".. الحساب الرسمي لكأس العالم للأندية ينشر صورة ترويجية للبطولة

كتب - يوسف محمد:

اصل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الترويج لبطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، المقرر إقامتها في يونيو 2025.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم "فيفا"، صورة لبعض اللاعبين من الأندية المشاركة في بطولة كأس العالم.

وظهر في الصورة الخاصة بالبطولة، التي تم نشرها من جانب الحساب الرسمي لكأس العالم، محمد مجدى أفشة لاعب النادي الأهلي، كممثل عن المارد الأحمر.

موعد بطولة كأس العالم للأندية

وتقام بطولة كأس العالم للأندية، خلال الفترة من 15 يونيو 2025 حتى 13 يوليو من العام ذاته، في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويلعب المارد الأحمر في المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية، رفقة كلاً من: "إنتر ميامي الأمريكي، بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي".

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