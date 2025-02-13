بعد زيارته الأهلي.. أبرز 15 معلومة عن كريستيان فييري

"من رواد كرة القدم".. أسطورة إيطاليا يوجه رسالة إلى الأهلي من ملعب التتش

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كتب- محمد عبدالهادي:

يعتبر كريستيان روبيرتو فييري (Christian Roberto Vieri)، ضيف النادي الأهلي اليوم الخميس، هو أحد أشهر لاعبي كرة القدم الإيطاليين في تاريخ اللعبة، لما سطره خلال تاريخه بالانجازات الفردية والدولية.

وحل كريستيان فييري ضيفًا بمقر النادي الأهلي بالجزيرة اليوم، باعتباره يترأس وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، بمناسبة تواجد كأس العالم للأندية في القاهرة ضمن جولته الترويجية استعدادًا لمونديال الأندية 2025.

أبرز المعلومات عن فييري الملقب بـ وحش إيطاليا

وُلد في 12 يوليو 1973 في مدينة بولونيا الإيطالية.

بدأ فييري مسيرته الاحترافية في نادي براتو في الدرجة الثالثة الإيطالية عام 1991.

لقب بـ الرحالة بسبب كثرة تنقلاته، حيث حيث لم يمضي عام كامل مع أي فريق سوي انتر ميلان.

خلال مسيرته التي امتدت 18 عامًا لعب فييري لـ 13 ناديًا.

لقب أيضًا بالوحش، نظرًا لقوته البدنية وتألقه في الألعاب الهوائية وتسديداته الصاروخية.

لعب في عدة أندية تورينو، أتالانتا، يوفنتوس، أتلتيكو مدريد، لاتسيو، إنتر، ميلان، موناكو، سامبدوريا وفيورنتينا.

مثل فييري المنتخب الإيطالي في عدة مناسبات، وشارك في العديد من البطولات الدولية الكبرى مثل كأس العالم 1998 وكأس الأمم الأوروبية 2000.

تعد فترته مع انتر ميلان هي الأكثر استقراراً بعدما ظل 6 سنوات بقميص النيراتزوري.

صفقة انتقاله الى انتر ميلان في عام 1999 جعلته أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم وقتها بقيمة 49 مليون يورو.

مثله الأعلى في عالم الرياضة هو ألن بوردر ، وهو لاعب أسترالي سابق في رياضة الكريكيت.

يمتلك تجربة في التمثيل وقام بتأدية دور "دراجو" الخاص بالشخصية الشهيرة روكي في فيلم إيطالي اسمه "Picasso's face".

سبق أن شارك في النسخة الإيطالية من برنامج من سيربح المليون، وفاز بمبلغ 150 ألف يورو وقام بالتبرع بها للأعمال الخيرية.

توج هدافا للدوري الإسباني في 1998، وللدوري الإيطالي 1999، وتوج بالحذاء الذهبي لمونديال 1998 برصيد 5 أهداف.

اعتزل اللعب نهائيا عام 2008.

بعد الاعتزال شارك فييري في الأعمال الخيرية، ومارس فييري لعبة البوكر، واستثمر في العقارات.