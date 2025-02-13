"من رواد كرة القدم".. أسطورة إيطاليا يوجه رسالة إلى الأهلي من ملعب التتش

كتب - يوسف محمد:

وجه النجم الإيطالي كريستيان فييري، رسالة خاصة إلى النادي الأهلي وجماهيريه، من داخل ملعب مختار التتش، خلال زيارته إلى النادي الأهلي على هامش الجولة التفقدية لمجسم كأس العالم للأندية 2025.

وقال فييري، في فيديو تم بثه عبر الحساب الرسمي للنادي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "انا هنا في ستاد التتش، الملعب الذي سمي على اسم الأسطورة مختار التتش الذي لعب هنا ويعتبر من رواد كرة القدم".

وأضاف: "من هذا الملعب انطلق ليصبح أحد أعظم الأندية في مصر والعالم".

واختتم فييري: "مرحبا بكم في مصر، مرحبا بكم في الأهلي".

ولعب فييري رفقة العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، حيث لعب في صفوف كلا من، إنتر ميلان، يوفنتوس، أتليتكو مدريد، أتالانتا ولاتسيو.

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