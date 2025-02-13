"برسالة مؤثرة".. مبابي يعلن وفاة أحد المشجعين بعد صراع مع السرطان

كتب - نهى خورشيد

أعلن النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، وفاة أحد محبيه من مشجعي الملكي، بعد صراع مع مرض السرطان.

ونشر مبابي عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة تجمعه مع المشجع مع رسالة:"بعد صراع طويل خضته بشجاعة، رحلت عن عالمنا مساء أمس".

وأضاف:"أفكاري الصادقة كلها موجهة إلى والديك، اللذين رافقاك بكرامة كبيرة خلال هذه المحنة".

وتابع حديثه قائلاً:"لقد حظيت بشرف قضاء لحظات معك وإدراك مدى كونك فتى رائعًا ومصدر إلهام للجميع".

وتابع رسالته:"لن تُنسى أبدًا، وستظل دائمًا محبوبًا.. رحمك الله؛ ارقد بسلام يا لورينزو الصغير صديقك، كيليان".

وفي سياق منفصل، يحتل مبابي وصافة جدول هدافي الدوري الإسباني برصيد 16 نقطة، بفارق 3 أهداف عن المتصدر الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي.



