جلسة مدتها 15 دقيقة.. تفاصيل اجتماع فينيسيوس مع ممثلي الدوري السعودي

كتب- محمد عبدالهادي:

يبدو أن هناك اهتمامًا كبيرًا من صندوق الاستثمار السعودي بضم النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد إلى صفوفه، خاصة في إطار مشروع كرة القدم السعودية الذي يرتبط بمونديال 2034.

حيث كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن فينيسيوس جونيور قد عقد اجتماعًا مع ممثلين من الدوري السعودي في مدينة براج التشيكية، حيث استمر اللقاء لمدة 15 دقيقة تم خلالها عرض عقد مغري على اللاعب.

وذكرت أن العرض تضمن مبلغًا يصل إلى 200 مليون يورو سنويًا، مع عقد يمتد لخمس سنوات، ليصل إجمالي المبلغ إلى مليار يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أن فينيسيوس أبدى اهتمامًا كبيرًا بهذا العرض، الذي يتضمن أيضًا دورًا محوريًا له كمؤثر في مشروع تطوير كرة القدم السعودية الذي يرتبط بمونديال 2034.

بالإضافة إلى ذلك، اجتمع وكلاء اللاعب مع سعد اللذيذ، نائب المدير التنفيذي لرابطة دوري المحترفين السعودي، لمناقشة عرض آخر تتجاوز قيمته مليار يورو.

وتوقع التقرير أنه إذا وافق فينيسيوس، البالغ من العمر 24 عامًا، على العرض السعودي، فمن المرجح أن ينضم إلى أحد الأندية في مدينة جدة.