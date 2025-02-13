مدرس عمر مرموش يكشف دور والدته في مسيرته

كتب - يوسف محمد:

كشف أحمد العجرودي مدرس التربية الرياضية لعمر مرموش لاعب مانشستر سيتي ومنتخب مصر، عن دور الأسرة معه خلال بدايته في كرة القدم، موجها رسالة إلى اللاعب.

وقال العجرودي في تصريحات خلال حوار له مع مصراوي: "عمر كان حريص باستمرار على القيام بمجهود مضاعف، في بعض الأوقات عمر كان يأتي إلى المدرسة، عقب الانتهاء من التدريب مع فريق وادي دجلة، للقيام بمجهود أكبر لرفع لياقته البدنية".

وأضاف: "عمر كان دائمًا يرى أنه سيكون له شأن كبير في كرة القدم، لذلك كان حريص بشكل دائم على القيام بعمل كبير للوصول إلى الهدف الذي يسعى إليه".

وتابع: "أهل عمر كانوا داعمين ومساندين له بشكل كبير في كرة القدم، حريصون على التواجد معه في مختلف المباريات خلال فترة طفولته، بشكل خاص والدته".

وأكمل: "والدة مرموش كانت دائمة التواجد برفقته فى المباريات، كانت تجلب حافظة الطعام معها للفريق بشكل مستمر لمساعدتهم وليس لعمر فقط، وكانت هى ووالده يساندوه للوصول إلى ما وصل إليه حاليًا".

وواصل: "أرى أن عمر كان يتمتع بمستوى جيد في الدراسة، لكنه لم يكن بمستوى قدرته وموهبته في كرة القدم، لكنه كان ملتزم من الناحية الدراسية وأهم ما كان يميزه هو احترامه الشديد، لذلك كان محبوب من الجميع".

وأردف: "عندما أشاهد وأتابع مباريات مرموش حاليًا، هو الذي يعد أحد أبنائي في كرة القدم، لكون في قمة سعادتي وربنا يوفقه ويكرمه ويصل لما وصل إليه محمد صلاح".

واختتم العجرودي كلامه بتوجيه رسالة إلى نجم مان سيتي، قائلاً: "التزم بتعليمات مدربك بشكل كبير، فأنت تتدرب تحت المدرب الأفضل في العالم، ابتعد عن الغرور وستحقق ما تتمناه في كرة القدم".

وكان عمر مرموش انتقل إلى مان سيتي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادمًا من فريق فرانكفورت الألماني مقابل مبلغ مالي قدره 75 مليون يورو، بالإضافة إلى 5 مليون يورو متغيرات.

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