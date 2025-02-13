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مسار يعلن انتقال محترفته ساندرين إلى الدوري الصيني

04:26 م الخميس 13 فبراير 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    ساندرين نيونكورو لاعبة مسار
  • عرض 11 صورة
    ساندرين نيونكورو لاعبة مسار
  • عرض 11 صورة
    ساندرين نيونكورو لاعبة مسار
  • عرض 11 صورة
    ساندرين نيونكورو لاعبة مسار
  • عرض 11 صورة
    ساندرين نيونكورو لاعبة مسار
  • عرض 11 صورة
    ساندرين نيونكورو لاعبة مسار
  • عرض 11 صورة
    ساندرين نيونكورو لاعبة مسار
  • عرض 11 صورة
    ساندرين نيونكورو لاعبة مسار
  • عرض 11 صورة
    ساندرين نيونكورو لاعبة مسار
  • عرض 11 صورة
    ساندرين نيونكورو لاعبة مسار
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كتبت-هند عواد:

أعلن الفريق الأول لكرة القدم للسيدات بنادي مسار، رحيل محترفة الفريق ساندرين نيونوكورو، بعد 3 سنوات داخل النادي.

ووجه مسار الشكر إلى ساندرين نيونوكورو، على أن تنضم إلى صفوف تشانجتشون ياتاي في الدوري الصيني.

وكانت ساندرين نيونوكورو من أبرز اللاعبات في صفوف مسار خلال بطولة دوري أبطال أفريقيا للسيدات، وحققت مع الفريق الميدالية البرونزية، وتم ترشيحها لجائزة أفضل لاعبة في القارة.

وسجلت ساندرين نيونوكورو هدف فوز مسار إلى صن داونز حامل اللقب، في الجولة الأولى من دوري أبطال أفريقيا، كما أحرزت هدف الافتتاح في شباك البنك التجاري الإثيوبي.

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الدوري الصيني نادي مسار ساندرين نيونوكورو
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