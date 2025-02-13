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محمد صلاح يقترب من كسر رقم أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد

04:01 م الخميس 13 فبراير 2025

محمد صلاح

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كتبت-هند عواد:

بات المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، قريبا من كسر الرقم القياسي لأسطورة الريدز السابقة ستيفن جيرارد، في "ديربي الميرسيسايد" (مباريات ليفربول وإيفرتون).

وسجل محمد صلاح هدفا في شباك إيفرتون، في المباراة التي أقيمت مساء أمس في لقاء مؤجل من الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي، وانتهت بالتعادل 2-2.

ووصل محمد صلاح إلى الهدف الثامن في مواجهات ليفربول وإيفرتون "ديربي الميرسيسايد"، ليحتل المركز الثالث في قائمة هدافي الريدز بالديربي.

وفي تاريخ مواجهات الديربي، يتصدر ديكسي ديان لاعب إيفرتون قائمة الهدافين برصيد 18هدفا، يليه إيان راش لاعب ليفربول برصيد 13 هدفا، وفي المركز الثالث أسطورة الريدز جيرارد بـ9 أهداف، وفقا لموقع الإحصائيات "ترانسفير ماركت".

وهكذا بات محمد صلاح على بعد هدف للتساوي مع ستيفن جيرارد في "ديربي الميرسيسايد"، وهدفين لكسر رقم أسطورة الريدز.
ستيفن جيرارد ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزيأرقام محمد صلاح ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي

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محمد صلاح ليفربول ستيفن جيرارد
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