قاد ريال مدريد.. من هو جوزيه بيسيرو مدرب الزمالك المحتمل؟

كتبت-هند عواد:

اقترب البرتغالي جوزيه بيسيرو من تولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلفا للسويسري كريستيان جروس المدير الفني الحالي للفريق، بعد قرار مجلس إدارة الأبيض برحيل الأخير.

وولد جوزيه بيسيرو يوم 4 أبريل عام 1960 (64 عاما)، وبدأ مسيرته في التدريب في يونيو 1994 بتولي القيادة الفنية لفريق سانتاريم، وتنقل بين عدة أندية حتى يوليو 2003.

وكان هذا العام فارقا في مسيرة بيسيرو، بالانضمام إلى الجهاز الفني لريال مدريد الإسباني، وبالتحديد كمدرب مساعد للفريق، وذلك حتى 30 يونيو 2004.

وتولى بيسيرو تدريب سبورتنج لشبونة البرتغالي بعدها، وبالتحديد من 1 يوليو 2004 حتى 18 أكتوبر 2005، وقاد الفريق في 62 مباراة، وكان الإنجاز الوحيد الذي حققه مع الفريق قيادته لنهائي الاتحاد الأوروبي، قبل الهزيمة في النهائي.

وانتقل بعدها إلى الهلال السعودي ثم باناثينايكوس ثم رابيد بوخارست، ثم تولى تدريب المنتخب السعودي.

أول بطولة في مسيرة جوزيه بيسيرو

في 1 يوليو 2012، تولى جوزيه بيسيرو تدريب سبورتنج براجا، وتوج مع الفريق ببطولة كأس دوري البرتغالي وهي المسابقة الثالثة في البرتغال، وذلك بعد الفوز على بورتو في النهائي، ليحقق أول بطولة في مسيرته.

وبعد تجربته مع براجا، عاد بيسيرو إلى الدوري السعودي عن طريق الوحدة، بعدها كان للبرتغالي تجربة قصيرة في الدوري المصري، بتولي تدريب الأهلي الغريم التقليدي للزمالك، ولكن لم يستمر معه طويلا ورحل بعد 12 يوما.

وتولى بعدها الفرق التالية، بورتو، براجا، الشارقة، فيت غيمارايش، سبورتنج لشبونة، فنزويلا، وكانت رحلته الأخيرة مع منتخب نيجيريا، خلال الفترة من مايو 2022 حتى مارس 2024، وقادهم إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية، قبل الهزيمة من ساحل العاج.

بطولات جوزيه بيسيرو

حقق جوزيه بيسيرو 3 بطولات خلال مسيرته التدريبية، بدأت مع ريال مدريد الإسباني، بالفوز بكأس السوبر الإسباني موسم 2002-2003، حينما كان مدربا مساعدا في الفريق، ثم بعدها حقق كأس الدوري البرتغالي مع براجا، والدوري المصري مع الأهلي.

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