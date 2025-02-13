الأفضل في المباراة.. ماذا قدم محمد صلاح ضد إيفرتون؟

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كتبت-هند عواد:

سجل المحترف المصري محمد لاعب ليفربول، الهدف الثاني للريدز في شباك إيفرتون في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، بالدوري الإنجليزي الممتاز، ليصل صلاح إلى المساهمة التهديفية الـ48 مع الفريق خلال الموسم الحالي.

ورغم انتهاء مباراة ليفربول وإيفرتون بالتعادل 2-2، إلا أن محمد صلاح كان أفضل لاعبي اللقاء، وحصل على أعلى تقييم وهو 8.5/10، وفقا لموقع الإحصائيات "Sofascore".

وجاءت أرقام محمد صلاح ضد إيفرتون كالآتي:

لعب 90 دقيقة

سجل هدفا

صنع هدفا

لمس الكرة 54 مرة

التمريرات الصحيحة 25/35 (71%)

كرات طويلة 0/2

خلق فرصة محققة 1

التسديد على المرمى 2

التسديد خارج المرمى 0

الالتحامات الأرضية 5/8

0 أخطاء

1 تسلل

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