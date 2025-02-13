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"تعادل ليفربول وفوز بايرن ميونخ".. نتائج مباريات أمس الأربعاء

07:08 ص الخميس 13 فبراير 2025
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  • عرض 15 صورة
    اشتياك لاعبو ليفربول وايفرتون_
  • عرض 15 صورة
    اشتياك لاعبو ليفربول وايفرتون
  • عرض 15 صورة
    اشتياك لاعبو ليفربول وايفرتون
  • عرض 15 صورة
    اشتياك لاعبو ليفربول وايفرتون
  • عرض 15 صورة
    ليفربول 1 (1)
  • عرض 15 صورة
    ليفربول
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    ليفربول وإيفرتون
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    لاعبي ليفربول (1)
  • عرض 15 صورة
    ليفربول وإيفرتون (1)
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    إحماء لاعبي ليفربول (1)
  • عرض 15 صورة
    لاعب فريق ليفربول (1)
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    ليفربول (1)
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    فريق ليفربول (1)
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    إحماء لاعبي فريق ليفربول (1)
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أقيمت أمس الأربعاء الموافق 12 فبراير الجاري، العديد من المباريات في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم، منها إقامة العديد من المباريات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

كما شهدت مباريات أمس، إقامة 4 مباريات في إطار منافسات الجولة الـ 13 ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وجاءت نتائج مباريات أمس الأربعاء كالتالي

نتائج مباريات الدوري المصري أمس

الجونة يفوز على الإسماعيلي (2-0).

زد يتعادل مع سيراميكا كليوباترا (1-1).

بيراميدز يفوز على حرس الحدود (3-0).

المصري يتعادل مع البنك الأهلي (0-0).

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي أمس

ليفربول يتعادل مع إيفرتون (2-2).

نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا أمس

كلوب بروج يفوز على أتالانتا (2-1).

بنفيكا يفوز على موناكو (1-0).

فينورد يفوز على ميلان (1-0).

بايرن ميونخ يفوز على سيلتك (2-1).

نتائج مباريات دوري أبطال آسيا أمس

يوكوهاما مارينوس يفوز على شنجهاي شينهوا (1-0).

بوريرام يونايتد يفوز على أولسان هيونداي (2-1).

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نتائج مباريات أمس الأربعاء الدوري المصري الدوري الإنجليزي دوري أبطال أرووبا
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