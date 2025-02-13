جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تقام اليوم الخميس الموافق 13 فبراير الجاري، العديد من المباريات في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم وليس في مصر فقط، منها إقامة العديد من المباريات في بطولة الدوري الأوروبي.

كما تشهد منافسات الدوري المصري اليوم الخميس، مباراتين ضمن منافسات الجولة الـ 13 ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وجاءت مواعيد مباريات اليوم كالتالي:

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم

إنبي ضد الاتحاد السكندري، 7 مساءً، أون تايم سبورت 1".

مودرن سبورت ضد طلائع الجيش، 4 مساءً، "أون تايم سبورت 2".

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي اليوم

سان جيلوز ضد أياكس، 9.45 دقيقة مساءً، "بي إن سبورتس 3".

ميتلاند ضد ريال سوسيداد، 9.45 دقيقة مساءً، "بي إن سبورتس 2".

فرينكفاروزي ضد فيكتوريا بيلزن، 9.45 دقيقة مساءً، "بي إن سبورتس 4".

فنربخشة ضد أندرلخت، 9.45 دقيقة مساءً، "بي إن سبورتس 1".

تيفنتي ضد بودو جليمت، 10 مساءً، "بي إن سبورتس 3".

باوك سالونيكي ضد ستيوا بوخاريست، "بي إن سبورتس 4".

بورتو ضد روما، 10 مساءً، "بي إن سبورتس 1".

ألكمار ضد جالاتا سراي، 10 مساءً، "بي إن سبورتس 2".

مواعيد مباريات اليوم في دوري المؤتمر الأوروبي

باناثينايكوس ضد فيكينجور ريكيافيك، 10 مساءً، "بي إن سبورتس 5".

باتشكا توبولا ضد ياجيلونيا، 10 مساءً، "بي إن سبورتس إكسترا 2".

أومونيا ضد بافيس، 10 مساءً، "بي إن سبورتس".

مولده ضد شارموك روفرز، 10 مساءً، "بي إن سبورتس".

جنت ضد ريال بيتيس، 10 مساءً، "بي إن سبورتس".

كوبنهاجن ضد هايدنهايم، 10 مساءً، "بي إن سبورتس".

سيلجي ضد أبويل، 10 مساءً، "بي إن سبورتس إكسترا 3".

بوراتيس بانيا لوكا، 10 مساءً، "بي إن سبورتس".

مواعيد مباريات اليوم بالدوري السعودي

الأخدود ضد ضمك، 4.10 دقائق عصرًا، "SSC Extra 2".

الشباب ضد القادسية، 5.25 دقيقة مساءً، "SSC Extra 1".

الأهلي ضد النصر، 7.30 مساءً، "SSC Sports 1".