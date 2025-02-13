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محمد صلاح ينفرد برقم تاريخي بعد هدفه أمام إيفرتون

06:01 ص الخميس 13 فبراير 2025
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كتب- محمد عبدالهادي:

تمكن محمد صلاح نجم ليفربول من تحقيق رقم تاريخي جديد بعد تسجيله هدفًا رائعًا في مرمى إيفرتون في ديربي ميرسيسايد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء، ضمن منافسات اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ15 للدوري الإنجليزي.

ونجح صلاح في صناعة تمريرة حاسمة في الدقيقة 16 لزميله ماك اليستر والتي أحرز بها الهدف الأول لليفربول، قبل أن يسجل صلاح هدف ليفربول الثاني في الدقيقة 73 من عمر المباراة.

رقم محمد صلاح التاريخي أمام إيفرتون

ذكرت شبكة “OPTA” للاحصائيات أن محمد صلاح أصبح أول لاعب في التاريخ في الدوري الإنجليزي يصل للمساهمة في 22 هدفًا خارج أرضه في نفس الموسم في 13 مباراة (13 هدفًا و 9 تمريرات حاسمة).

بهذا الرقم، حطم صلاح الرقم القياسي المسجل باسم أندرو كول، اسطورة مانشستر يونايتد، الذي ساهم بـ21 هدفًا خارج ملعبه في موسم 1993-1994 (سجل 12 هدفًا وصنع 9).

أهداف مباراة ليفربول وإيفرتون

افتتح بيتو التسجيل في المباراة لصالح إيفرتون في الدقيقة 11، وبعد مرور 5 دقائق وتحديدًا في الدقيقة 16، تمكن ألكسيس ماك أليستر من إحراز هدف التعادل لفريق ليفربول بعد تمريرة رائعة من محمد صلاح.

وفي الدقيقة 73، سجل محمد صلاح هدف التقدم الثاني لليفربول بعد متابعة متميزة للكرة، ومع نهاية الوقت الأصلي، وتحديدًا في الدقيقة 96، أحرز جيمس تاركوفسكي هدف التعادل لإيفرتون في مباراة مثيرة ومليئة بالتقلبات بين الفريقين.

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محمد صلاح ليفربول الإنجليزي الدوري الإنجليزي البريميرليج
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