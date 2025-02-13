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ستوري نجوم كرة القدم.. شيكابالا والصفقة الجديدة.. حادثة الحضري وإمام عاشور مع قفشة

02:00 ص الخميس 13 فبراير 2025
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    ستوري سيرجيو راموس
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    ستوري عبدالله السعيد
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    ستوري عبدالله السعيد
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    ستوري شيكابالا مع الجفالي_
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    ستوي إمام عاشور
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    ستوري عصام الحضري
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    ستوري مبابي
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كتب- محمد عبدالهادي:

شارك العديد من نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم عدد من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض لكم 10 منشورات لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين.

نشر النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم منتخب فرنسا وريال مدريد صورة له، عبر حسابه الشخصي، لإحتفاله بهدفه في شباك مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا.

وشارك لامين يامال نجم فريق برشلونة ومنتخب إسبانيا متابعيه بصورة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وحرص عبدالله السعيد نجم فريق الزمالك، على علي نشر صورته عبر حسابه الشخصي، بموقع الصور إنستجرام، وهو يؤدي تدريبات الفريق.

ومن جانبه نشر إمام عاشور نجم الأهلي عبر صفحته الشخصية صورة مع محمد مجدي قفشة.

ونشر عصام الحضري، الحارس التاريخي لمنتخب مصر، عبر حسابه الشخصي على إنستجرام صورة لتعرض سيارته لحادث سير، وكتب عليها "الحمد لله".

وحرص محمود عبدالرازق شيكابالا نجم الزمالك على نشر صورة مع زميله في الفريق أحمد الجفالي المنضم حديثًا لصفوف القلعة البيضاء خلال تواجده بمران الفريق.

كما شارك إبراهيم عادل لاعب فريق بيراميدز متابعيه عبر حسابه الشخصي على إنستجرام صورة له خلال فوزه بجائزة أفضل لاعب بمباراة فريقه أمام حرس الحدود.

وقام مروان عطية نجم النادي الأهلي بنشر صورة له رفقة زوجته على موقع "انستجرام".

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