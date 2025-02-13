3 كروت حمراء.. اشتباك بالأيدي في مباراة ليفربول وإيفرتون (فيديو)

كتب- محمد عبدالهادي:

شهدت مباراة ديربي ميرسيسايد بين ليفربول وإيفرتون التي أقيمت مساء الأربعاء، ضمن منافسات اللقاء المؤجل من الجولة الـ 15 في الدوري الإنجليزي، مشادة عنيفة بين لاعبي الفريقين، عقب تسجيل إيفرتون الهدف الثاني وهدف التعادل في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وحسم التعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لكل فريق، نتيجة مباراة ليفربول أمام إيفرتون أمس، في اللقاء الذي جمع بينهما، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ15 بالدوري الإنجليزي.

ماذا حدث في مباراة ليفربول وإيفرتون?

بعد إطلاق صافرة نهاية المباراة، دخل لاعبي الفريقين في مشادة عنيفة، وصلت إلى الاشتباك بالأيدي بين عبدالله دوكوري لاعب إيفرتون وكورتيس جونز نجم ليفربول.

هذا الاشتباك سرعان ما تصاعد ليشمل تدخل عدد من اللاعبين من الجانبين، مما أدى إلى حدوث اشتباك بالأيدي على أرض الملعب، قبل أن يتدخل الأمن لفض النزاع.

وبعد مراجعة الحكم الرابع مع طاقم التحكيم، قرر حكم المباراة إشهار البطاقة الحمراء في وجه دوكوري، الذي كان قد حصل على بطاقة صفراء سابقة، ليحصل على الثانية التي منحت له الطرد المباشر.

وبالمثل، تلقى كورتيس جونز بطاقة حمراء بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية نتيجة تدخلاته في المشادة.

كما شهدت المباراة قرارًا مثيرًا للجدل بعد أن أظهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء أيضًا في وجه مدرب ليفربول، آرني سلوت، وذلك بسبب اعتراضه على قرارات الحكم، خصوصًا فيما يتعلق باحتساب هدف إيفرتون، الذي شكّك في صحته بسبب احتمالية التسلل، وكذلك بشأن الوقت الضائع الذي تم احتسابه في نهاية المباراة.