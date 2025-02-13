أرقام سلبية لبيب جوارديولا مع مانشستر سيتي وغموض مستقبله

كتبت-هند عواد:

بات مستقبل الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، غامضا بعد سلسلة من النتائج السلبية للفريق، آخرها الهزيمة من ريال مدريد في الملحق المؤهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، ووجوده في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

تراجع بعد هيمنة

تعرض مانشستر سيتي لهزيمة جديدة بعد 9 أيام من سقوط الفريق ضد أرسنال بنتيجة 5-1 في الدوري الإنجليزي، ليبتعد الفريق أكثر عن لقب الدوري الإنجليزي.

وتراجع شكل مانشستر سيتي، بعد هيمنته منذ عام 2016، فخلال تلك الفترة حصد 15 لقبا في 9 مواسم، ومع هذا التراجع بات مستقبل جوارديولا غامضا.

مستقبل غامض لـ بيب جوارديولا

وأصبح مستقبل بيب جوارديولا مع مانشستر سيتي غامضا، وقال المدرب بعد الهزيمة من ريال مدريد: "في بعض الأحيان تكون أنت الطرف الأفضل لكن الأمور لا تسير على ما يرام، كانت النتيجة تشير إلى التقدم 2-1، لكن هذا الأمر تكرر معنا كثيرًا حينما نتقدم أمام المنافسين ثم نخسر في الأمتار الأخيرة".

وذكرت صحيفة "ذا أثليتك"، أن هناك اتجاها داخل مانشستر سيتي لرحيل بيب جوارديولا مع نهاية الموسم الحالي، بسبب تراجع النتائج.

أرقام سلبية لـ بيب جوارديولا

ويعتبر مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا، أكثر فريق في الدوريات الأوروبية الخمس، استقبالا للأهداف خلال شهر نوفمبر الماضي، بـ44 هدفا خلال 23 مباراة، وفقا لموقع الإحصائيات "ترانسفير ماركت".

ومنذ انضمام جوارديولا إلى مانشستر سيتي عام 2016، خسر الفريق هذا الموسم أكبر عدد من المباريات، بنسبة هزائم تصل إلى 31.6%، وذلك بـ12 هزيمة خلال 38 مباراة.

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