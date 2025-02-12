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فانتازي.. انخفاض سعر فوفانا وكولوسيفسكي

11:08 م الأربعاء 12 فبراير 2025

فانتازي

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كتب - يوسف محمد:

شهد اليوم الأربعاء انخفاض سعر لاعبين، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الأربعاء 12 فبراير 2025، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

لا يوجد لاعبين ارتفعت أسعارهم اليوم

لاعبون انخفضت أسعارهم

ويسلي فوفانا (تشيلسي 4.3 مليون جنيه إسترليني).

ديان كولوسيفسكي (توتنهام 6.3 مليون جنيه إسترليني).

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لاعبون ارتفعت أسعارهم لاعبون انخفضت أسعارهم فانتازي فانتازي الدوري الإنجليزي
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