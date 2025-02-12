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144 مباراة.. بطولات كهربا مع الأهلى بعد تفعيل بند شراءه للاتحاد الليبي

10:46 م الأربعاء 12 فبراير 2025

محمود عبدالمنعم كهربا

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كتب- محمد عبدالهادي:

تصدر اللاعب محمود عبدالمنعم "كهربا"، حديث الوسط الرياضي في الساعات الماضية، وذلك بعد تفعيل بند شراءه رسميًا من قبل نادي الاتحاد الليبي، لتنتهي رحلته مع النادي الأهلي.

وكان كهربا قد انتقل من صفوف الأهلي لنادي الاتحاد الليبي في الميركاتو الشتوي الأخير على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر مع وجود بند بأحقية الشراء، قبل أن يقرر النادي الليبي مساء اليوم الأربعاء تفعيل بند شراءه رسميًا.

ويقدم"مصراوي" في السطور التالية أرقام كهربا بعد رحيله عن النادي الأهلي وانتهاء رحلته بقميص المارد الأحمر:

لعب كهربا بقميص الأهلي خلال مسيرته 144 مباراة بواقع 7115 دقيقة، نجح في تسجيل 48 هدفًا وصنع 22 تمريرة حاسمة.

وعلي صعيد البطولات، توج كهربا بـ 15 لقبًا بواقع:

3 دورى + 3 كأس مصر+ 3 كأس السوبر المحلى + 4 دورى أبطال أفريقيا + كأس السوبر الأفريقى + كأس الثلاث قارات" بالإضافة لبرونزية كأس العالم 3 مرات.

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