الاتحاد الليبي يعلن تفعيل بند شراء محمود كهربا رسميًا

كتب- محمد عبدالهادي:

أعلن نادي الاتحاد الليبي، تفعيل بند شراء اللاعب محمود عبدالمنعم "كهربا"، لينتقل رسميًا للفريق الليبي لمدة موسم ونصف.

وكان كهربا قد انضم لصفوف الاتحاد في الميركاتو الشتوي الأخير على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر مقابل 125 ألف دولار، مع وجود بند بأحقية الشراء.

الاتحاد الليبي يُعلن تفعيل بند شراء كهربا

نشر الحساب الرسمي للاتحاد الليبي مقطع فيديو للاعب محمود كهربا، يعلن فيه تفعيل بند الشراء، وعلق: "بعد بدايته المميزة رفقة الفريق، وبعد رغبة اللاعب قررت إدارة النادي تفعيل بند شراء عقد النجم محمود كهربا.. بالتوفيق للڤولت العالي في قادم المواعيد".

وقدم كهربا مستويات متميزة مع الفريق الليبى، بعدما خاض مباراتين سجل فيهما هدفًا، ليقرر تفعيل بند الشراء واستمرار رحلته لمدة موسم والنصف.