كتب - يوسف محمد:

تحدث أحمد العجرودي مدرس التربية الرياضية السابق، في مدرسة النجم المصري عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، عن المميزات التي كان يتمتع بها اللاعب منذ طفولته.

وقال العجرودي، في تصريحات خلال حوار له مع موقع مصراوي: "مرموش كان دائمًا يساعد زملائه في الملعب، وكان متواضع للغاية بالرغم من موهبته وتأثيره الكبير مع فريق المدرسة، إلا أنه لم يكن يرى أنه السبب في أي فوز يحققه الفريق".

وأضاف: "عمر مرموش يتميز منذ أن كان في فريق المدرسة، هو يتمتع بالمهارة والقدرات التهديفية العالية والكبيرة فهو كان هداف بالفطرة ولكنه لم يفكر يوما أنه أفضل لاعب بالفريق".

وتابع: "كنت أنصح أهل عمر دائمًا، بأنه يجب أن يلعب في نادي وعلى مستوى احترافي بشكل أكبر، لأنه كان واضح من البداية أنه لاعب جيد".

وأكمل: "المدرسة تشارك باستمرار في بطولات خارج مصر، عمر شارك معنا في الكثير من هذه البطولات، ساعدنا في الفوز ببعض هذه البطولات".

وأردف: "عمر خاض معانا بطولة في قبرص، كان سنه صغير آنذاك، لكننا كنا نقوم بوضع خطة بشكل خاص تساعده في اللعب، وفي إحدى المباريات نجح في تسجيل 9 أهداف".

وواصل: "وأهم ما كان يميز عمر هى القوة والسرعة، "رجله عرفة طريق المرمى"، كل هذه كانت مؤشرات بأنه سيصبح لاعب كبير".

واختتم العجرودي تصريحاته: "تواصلت مع عمر خلال تواجده في فرانكفورت الألماني، قام بزيارة المدرسة واجتمع مع الطلاب، واتكلم عن رحلته وأهم الخطوات التي اتخذها وساعدته في الوصل لما هو فيه الآن".

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